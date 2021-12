Vitamina K



La vitamina K è necessaria per la coagulazione del sangue e si trova principalmente nelle verdure a foglia larga, come gli spinaci, l’insalata e il cavolo, nonché nei legumi. La dose giornaliera raccomandata per gli adolescenti e gli adulti di età compresa tra i 14 e i 18 anni e di 130-140 microgrammi. Dai 19 anni di età la dose raccomandata aumenta a 140 microgrammi. Sebbene gli ingredienti crudi siano la fonte migliore di questa vitamina, una deliziosa quiche di spinaci è un ottimo modo per aggiungere le verdure a foglia verde nella dieta della tua famiglia.