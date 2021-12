La vitamina C è sensibile alla luce e al calore, perciò per fare in modo che gli alimenti ricchi di vitamina C mantengano questa proprietà, dovresti fare attenzione al modo in cui li conservi e li prepari.



Il cibo fresco e crudo è più ricco di vitamina C, così come la polpa e la buccia contengono maggiori quantità di questa vitamina. Per questo i succhi di frutta e verdura appena spremuti sono perfetti per la tua dose giornaliera di questa vitamina.

100 ml di spremuta d’arancia fresca contengono 50 mg di vitamina C, mentre la stessa quantità di succo di limone ne contiene 38,70 mg. Se il tuo palato preferisce qualche variante, puoi provare succhi e frullati con altre verdure e frutta con vitamina C.



Se vuoi preparare una bevanda ricca in vitamina C, tutto ciò di cui hai bisogno è frutta fresca e un estrattore di succo, come Philips Avance Collection. Estrae con delicatezza fino all’90% dei nutrienti di frutta e verdura.



Grazie a una selezione varia di frutta e verdura o succhi appena spremuti contenenti tanta vitamina C, riuscirai a soddisfare il tuo fabbisogno giornaliero. Allo stesso tempo, contribuirai a una dieta equilibrata e a uno stile di vita sano.

Fonti:

* Istituto Superiore di Sanità - Vitamine