Come conservare i succhi fatti in casa?



Questo dipende per quanto tempo vuoi conservarli e se vuoi mantenere le vitamine e i nutrienti. Conservare l’estratto di frutta in frigorifero assicura una minore perdita di vitamine rispetto alla conservazione a temperatura ambiente. Se lo metti in freezer, invece, perderai pochissimi nutrienti e potrai conservarlo più a lungo.