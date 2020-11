Per un succo leggero e rinfrescante

Grazie all'innovativo sistema di estrazione del succo con il setaccio capovolto, estrai fino all'ultima goccia di frutta e verdura, per una centrifuga gustosa, leggera e rinfrescante. Fare il pieno di nutrienti di frutta e verdura, come vitamine ed enzimi, non è mai stato così semplice! Inoltre, grazie alle tecnologie QuickClean e PreClean, la pulizia è semplice e veloce! Scopri tutti i vantaggi