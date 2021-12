Rispetto ai prodotti integrali, le verdure e la frutta contengono meno fibre. Ciò, tuttavia, non significa che non siano un’ottima fonte di questa componente alimentare così importante. Puoi aumentare il loro contenuto di fibre attraverso una speciale modalità di preparazione: la purea.



Ti stai chiedendo come preparare una gustosa purea? I frullati o le smoothie bowl sono un’opzione deliziosa e davvero nutriente quando vuoi aggiungere più fibre alla tua dieta. I frullatori di Philips ad esempio, hanno una speciale modalità, che estrae fino al 97% di sostanze nutritive di frutta e verdura, così da rilasciare più fibre. Se vuoi una ricetta dietetica ad alto contenuto di fibre, perché non provi la nostra smoothie bowl con avocado?



Ingredienti:

1 avocado (tagliato a dadini)

Succo di lime

250 ml di latte di cocco

1 cucchiaino di polvere di spirulina o sciroppo di agave



Procedimento:

Metti tutti gli ingredienti nel frullatore. Frulla finché la consistenza non sarà liscia e omogenea. Decora con lamponi, anacardi e scaglie di cocco essiccato.



Per aumentare il consumo di fibre, i succhi di frutta sono un altro ottimo rimedio. Ad esempio, dovresti provare questo succo delizioso e facile da preparare con carote, zenzero e lime. Assicurati di preparare le tue fonti di fibre con degli apparecchi come le centrifughe di Philips, che preparano un succo con fino al 50% di fibre in più.



Come vedi non è difficile inserire alimenti ricchi di fibra nella tua dieta. Grazie a questa semplice guida adesso conosci le funzioni della fibra alimentare, sai perché sono importanti le fibre e come mangiare più fibre per una dieta sana e bilanciata.



