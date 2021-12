I frullati per colazione sono buoni? Assolutamente sì. E adesso che lo sai, ti starai probabilmente chiedendo come fare dei frullati sani per colazione. Non preoccuparti, sei in buone mani. Ecco i nostri consigli migliori per lo smoothie perfetto.



Usa la giusta combinazione di ingredienti nel tuo frullato: assicurati che la polpa o la purea della frutta o della verdura rappresentino il 50% del frullato. Il modo migliore per fare ciò è attenersi a una ricetta con un mix ben bilanciato di ingredienti solidi e liquidi, evitando nutrienti isolati o zuccheri aggiunti. Fai attenzione quando addolcisci il frullato: opta per zuccheri naturali, come lo sciroppo di agave, il miele o lo sciroppo d’acero, ma non abusarne, perché anche se naturali contengono comunque zuccheri. Se vuoi un frullato più dolce in modo naturale, i datteri sono perfetti per addolcire i tuoi frullati per colazione. Aggiungi proteine, fibre e vitamina C al tuo frullato: per dei frullati sani per colazione che siano anche in grado di saziare, aggiungi delle proteine. Ad esempio latte magro, yogurt greco o latte vegetale. Le fibre si trovano principalmente nella frutta e nelle verdure, mentre gli agrumi sono un’ottima fonte di vitamina C*.



Seguendo questi suggerimenti, potrai dare inizio alla tua giornata con degli ottimi frullati sani per colazione, per una dieta sana ed equilibrata. Usando un frullatore efficace, potente, facile da pulire e ad alta velocità come Avance Collection di Philips, potrai gustare frullati deliziosi senza fare alcuno sforzo.