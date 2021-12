Chips di verdure fatte in casa: colorate, golose e ideali per uno snack vegano. Qualunque sia la verdura che preferisci (barbabietole, carote o zucchine), con la preparazione giusta può essere molto facile e veloce fare delle chips di verdure fatte in casa. Inoltre, una volta che impari come fare le chips di verdure, diventeranno lo spuntino fai-da-te perfetto per bambini e adulti.



Fai attenzione: non appena i tuoi ospiti inizieranno a gustare questa prelibatezza, le chips spariranno in un attimo! Continua a leggere per scoprire come fare le chips di verdure in tre modi: al forno, al microonde o fritte nella friggitrice ad aria calda.