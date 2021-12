Ci sono moltissime ricette per preparare una zuppa di verdure estiva fredda per quando aumentano le temperature. La nostra zuppa di cetriolo e avocado, con un tocco di menta, ad esempio, è la giusta dose di freschezza. La zuppa al latticello con curry e peperoncino, invece, è perfetta per aggiungere un po’ di pepe a una calda giornata estiva.



Se invece preferisci zuppe fredde più tradizionali, le ricette di gazpacho sono in genere una scommessa vincente. Eccone una particolarmente gustosa:

Ingredienti:

60 g di cetriolo (tagliato a pezzi di circa 1,5 cm)

450 g di pomodori pelati (freschi o in scatola)

3 spicchi d’aglio● 65 g di peperoni rossi (a pezzetti)

65 g di cipolla rossa (tritata)

120 ml di aceto bianco

120 ml di olio di oliva

Sale e pepe macinato a piacere





Procedimento:

Su un tagliere, sbuccia e schiaccia gli spicchi d’aglio. In una ciotola, mescola l’aglio con i pomodori pelati, il peperone, la cipolla e il cetriolo. Aggiungi l’olio di oliva, l’aceto, il sale e il pepe macinato, prima di versare il composto in un frullatore. Frulla il gazpacho fino a ottenere un composto liscio e vellutato.



Con la Soup Maker di Philips , dopo aver aggiunto i tuoi ingredienti, seleziona semplicemente il programma per zuppa liscia. Per una zuppa di verdure estiva deliziosamente fresca, lasciala raffreddare per tre ore prima di servire. Per completare questo minestrone di verdure estivo, aggiungi una cucchiaiata di yogurt di soia.



Se ti piace questa zuppa di verdure estiva e vuoi altre fantastiche ricette, prova il nostro minestrone con riso o una minestra di pomodoro classica, che avrà sicuramente un sapore migliore con i pomodori freschi e maturi disponibili nel periodo estivo. Continua a leggere per sapere come si fa il minestrone di verdure in autunno e in inverno.