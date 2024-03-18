ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

Performer Active Aspirapolvere con sacco

Fuori produzione

Supporto

Performer ActiveAspirapolvere con sacco

FC8660/91

Performer Active Aspirapolvere con sacco

Fuori produzione

Vai al negozio

Accedi o crea un account

Registra il prodotto

Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.

Registra ora

Manuali e documentazione

EU Declaration of conformity Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8660/91 - English (US)

  • PDF file, 949.2 kB
  • 18 March 2024

User Manual Philips Performer Active Vacuum cleaner with bag FC8660/91

  • PDF file, 2.1 MB
  • 13 March 2024

Domande frequenti

Parti e accessori

Risoluzione dei problemi

Contatta Philips

Saremo lieti di aiutarti