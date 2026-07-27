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Tutte le serie

  • Sacchetto s-bag® standard a lunga durata
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S-bagClassic Long Performance (confezione da 4)

FC8021/03

Sacchetto s-bag® standard a lunga durata
s-bag® è il sacchetto per la polvere universale per tutti gli aspirapolvere Philips ed Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) dotati di sacchetto. Quando acquisti dei sacchetti sostitutivi, verifica che sia presente il logo s-bag®. L'utilizzo di sacchetti non originali può danneggiare il tuo aspirapolvere.
Vedi tutti i vantaggi
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Maggior durata, miglior filtraggio

Sacchetto s-bag® standard a lunga durata

  • 4 sacchetti per la polvere

  • Universali

  • 50% di durata in più

  • 15% di capacità in più

Standard universale per una scelta semplice

Standard universale per una scelta semplice

I sacchetti Philips s-bag® originali possono essere utilizzati con tutti gli aspirapolvere Philips e Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) con sacco. Cerca il logo s-bag® per un acquisto semplice e sicuro.

50% di durata in più rispetto ai tradizionali sacchetti di carta

50% di durata in più rispetto ai tradizionali sacchetti di carta

Il sacchetto s-bag® standard offre il 50% di durata in più rispetto ai tradizionali sacchetti di carta. Il materiale sintetico esclusivo e il 15% di capacità in più garantiscono un flusso d'aria ottimale e una potenza di aspirazione più duratura.

Filtra il 99% di polveri sottili

Filtra il 99% di polveri sottili

Il materiale sintetico di questi filtri elimina il 99% di polvere e particelle, più di un tradizionale sacchetto di carta. Dimentica particelle e allergeni in casa.

Specifiche tecniche

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