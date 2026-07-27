Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
FC8021/03
FC8377/09R1
FC8577/09R1
FC8780/19R1
FC8786/09R1
XD3110/19R1
XU9100/10R1
FC8779/09R1
XD3110/09R1
FC8785/09R0
XU9100/10
4 sacchetti per la polvere
Universali
50% di durata in più
15% di capacità in più
I sacchetti Philips s-bag® originali possono essere utilizzati con tutti gli aspirapolvere Philips e Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) con sacco. Cerca il logo s-bag® per un acquisto semplice e sicuro.
Il sacchetto s-bag® standard offre il 50% di durata in più rispetto ai tradizionali sacchetti di carta. Il materiale sintetico esclusivo e il 15% di capacità in più garantiscono un flusso d'aria ottimale e una potenza di aspirazione più duratura.
Il materiale sintetico di questi filtri elimina il 99% di polvere e particelle, più di un tradizionale sacchetto di carta. Dimentica particelle e allergeni in casa.
Recensioni