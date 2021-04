• Filtro di scarico: Il filtro di scarico si trova sul retro (o, in alcuni casi, sulla parte inferiore) dell'aspirapolvere Philips, dietro una griglia removibile. Questi filtri devono essere sostituiti una volta l'anno. Non possono essere lavati.

• Filtro di protezione del motore: Il filtro di protezione del motore si trova dietro il sacchetto per la polvere. Rimuovendo il supporto del sacchetto per la polvere insieme al sacchetto stesso, si troverà il filtro di protezione del motore. Questi filtri devono essere sostituiti una volta l'anno. Non possono essere lavati.

Se l'aspirapolvere Philips è dotato di sacchetto, prendere in considerazione i seguenti suggerimenti per la pulizia dei filtri:

Pulizia del filtro negli aspirapolvere senza sacco

Se l'aspirapolvere Philips è un modello senza sacchetto, leggere qui come pulire il filtro di protezione del motore: Il filtro di protezione del motore si trova in genere dentro o dietro il contenitore della polvere. Controllare le immagini sottostanti per alcuni esempi.



Questo filtro è composto da due parti separate: A) una parte a pieghe (chiamato filtro HEPA/EPA o filtro antiallergico) e B) una parte in schiuma:

A) La parte a pieghe (filtro HEPA/EPA o filtro antiallergico) non può essere lavata. È possibile pulirla scuotendola sopra un cestino o spazzolandola.

B) La parte in schiuma può essere lavata con acqua. È necessario che sia completamente asciutta prima di essere riposizionata nell'aspirapolvere.