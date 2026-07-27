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  • s-bag® antiallergenici
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S-bagSacchetti antipolvere anti-allergia

FC8022/04

s-bag® antiallergenici
s-bag® è il sacchetto per la polvere universale per tutti gli aspirapolvere Philips ed Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) dotati di sacchetto. Quando acquisti dei sacchetti sostitutivi, verifica che sia presente il logo s-bag®. L'utilizzo di sacchetti non originali può danneggiare il tuo aspirapolvere.
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Migliore filtraggio, ideali per chi soffre di allergie

s-bag® antiallergenici

  • 4 sacchetti per la polvere

  • Universali

  • Filtraggio antiallergenico

Standard universale per una scelta semplice

Standard universale per una scelta semplice

I sacchetti Philips s-bag® originali possono essere utilizzati con tutti gli aspirapolvere Philips e Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) con sacco. Cerca il logo s-bag® per un acquisto semplice e sicuro.

Antiallergenico, ideale per chi soffre di asma e allergie

Antiallergenico, ideale per chi soffre di asma e allergie

I sacchetti s-bag® antiallergenici dispongono di un alto filtraggio in grado di catturare polline, particelle di polvere, acari e allergeni di dimensioni pari a 1 micron. Questo livello di filtraggio riduce l'esposizione dei tuoi cari agli allergeni, alleviando le difficoltà respiratorie di chi soffre di asma e allergie.

Materiale sintetico resistente, prodotto in Svezia

Materiale sintetico resistente, prodotto in Svezia

Il sacchetto s-bag® antiallergico è realizzato con un materiale sintetico altamente resistente, prodotto in Svezia.

Specifiche tecniche

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