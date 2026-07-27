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Garanzia di 2 anni
FC8022/04
FC8377/09R1
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XD3110/19R1
XU3110/02R1
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XD3110/09R1
XU3100/01R1
4 sacchetti per la polvere
Universali
Filtraggio antiallergenico
I sacchetti Philips s-bag® originali possono essere utilizzati con tutti gli aspirapolvere Philips e Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) con sacco. Cerca il logo s-bag® per un acquisto semplice e sicuro.
I sacchetti s-bag® antiallergenici dispongono di un alto filtraggio in grado di catturare polline, particelle di polvere, acari e allergeni di dimensioni pari a 1 micron. Questo livello di filtraggio riduce l'esposizione dei tuoi cari agli allergeni, alleviando le difficoltà respiratorie di chi soffre di asma e allergie.
Il sacchetto s-bag® antiallergico è realizzato con un materiale sintetico altamente resistente, prodotto in Svezia.
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