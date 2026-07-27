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Garanzia di 2 anni
FC8021/05
FC8377/09R1
FC8577/09R1
FC8780/19R1
FC8786/09R1
XD3110/19R1
XU9100/10R1
FC8779/09R1
XD3110/09R1
FC8785/09R0
XU9100/10
16 sacchetti per la polvere
Universali
50% di durata in più
15% di capacità in più
I sacchetti Philips s-bag® originali possono essere utilizzati con tutti gli aspirapolvere Philips e Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado) con sacco. Non dovrai cercare più inutilmente un sacco, basterà cercare il logo s-bag®.
Il materiale sintetico di questi filtri elimina il 99% di polvere e particelle, più di un tradizionale sacchetto di carta. Dimentica particelle e allergeni.
Il sacchetto s-bag® standard ultra duraturo è realizzato con un materiale sintetico altamente resistente, prodotto in Svezia.
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