A volte può accadere che il tubo flessibile, il tubo o la bocchetta dell’aspirapolvere siano ostruiti o bloccati. Anche la spazzola potrebbe essere bloccata da capelli attorcigliati. La potenza di aspirazione potrebbe risentire di queste condizioni e l’aspirapolvere potrebbe non essere più in grado di raccogliere lo sporco come previsto, poiché l'aria non passa con la consueta facilità.

Verificare se queste parti sono bloccate e in tal caso rimuovere le cause del blocco.