Assistenza Philips Cosa succede se il dispositivo OneBlade Club si rompe o è difettoso?

Se Philips OneBlade 360 è difettoso, è possibile richiedere la riparazione o la sostituzione tramite il sito Web Philips. Se il difetto si verifica durante il periodo di abbonamento, la riparazione o la sostituzione saranno in genere gratuite.



Se il dispositivo viene smarrito, rubato o danneggiato per uso improprio durante il periodo di abbonamento, potrebbe essere comunque addebitato il prezzo di vendita completo.