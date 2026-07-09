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Cosa succede se il dispositivo OneBlade Club si rompe o è difettoso?

Se Philips OneBlade 360 è difettoso, è possibile richiedere la riparazione o la sostituzione tramite il sito Web Philips. Se il difetto si verifica durante il periodo di abbonamento, la riparazione o la sostituzione saranno in genere gratuite.

Se il dispositivo viene smarrito, rubato o danneggiato per uso improprio durante il periodo di abbonamento, potrebbe essere comunque addebitato il prezzo di vendita completo. 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP4530/30 .

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