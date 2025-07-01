Come si deve pulire Philips OneBlade?

La pulizia regolare di OneBlade dopo ogni utilizzo garantisce un funzionamento efficace, per una rasatura ottimale. Per pulire il dispositivo, seguire i passaggi riportati di seguito:
Per evitare di danneggiare OneBlade, non picchiare l'impugnatura sul lavandino o su superfici dure.
Rimuovere gli accessori dal dispositivo ed eliminare i peli residui sulla lama. Accendere OneBlade e sciacquare la lama e l'impugnatura sotto l'acqua tiepida.
Sciacquare gli accessori separatamente sotto l'acqua tiepida.
Non asciugare la lama con un asciugamano o un fazzoletto. Lasciare asciugare il dispositivo e i relativi accessori all'aria. Evitare di provare a rimuovere i peli dal dispositivo utilizzando oggetti appuntiti come le pinzette.
Per ulteriori dettagli sulla manutenzione di Philips OneBlade, fare riferimento al manuale dell'utente in formato digitale oppure contattare Philips.
Nota: Gli accessori forniti con il prodotto potrebbero essere diversi da quelli mostrati nell'illustrazione riportata di seguito. Tuttavia, le istruzioni di pulizia fornite sono valide per tutti i modelli OneBlade.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:QP1924/24 , QP6542/19 , QP2834/23 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›