Assistenza Philips
Come sostituire correttamente la lama di Philips OneBlade
Quando la lama di OneBlade non fornisce più risultati di rasatura ottimali, è possibile sostituirla rapidamente seguendo le istruzioni riportate di seguito.
In fondo a questo articolo è presente un video che fornisce ulteriori indicazioni.
- Fissare la lama all'impugnatura premendo entrambi i bordi e inserendola nell'impugnatura finché non scatta in posizione.
- Per rimuovere la lama dall'impugnatura, premere entrambi i bordi e sollevarla dall'impugnatura.
- Spegnere OneBlade e spingere con cautela l'interruttore di rilascio della lama verso l'alto tenendo la lama su entrambi i lati.
- Smaltire correttamente la lama usata.
- Rimuovere la lama di ricambio dalla confezione. Prestare attenzione, in quanto i bordi della lama sono affilati.
- Premere la nuova lama su entrambi i lati e inserirla nell'impugnatura fino a sentire un "clic".
- Il primo modello mostrato non è dotato di un interruttore scorrevole di rilascio lama.
- Il secondo modello mostrato è dotato di un interruttore scorrevole di rilascio lama.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP1924/24 , QP2834/23 , QP6542/19 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›