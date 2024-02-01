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Come sostituire correttamente la lama di Philips OneBlade

Quando la lama di OneBlade non fornisce più risultati di rasatura ottimali, è possibile sostituirla rapidamente seguendo le istruzioni riportate di seguito.

In fondo a questo articolo è presente un video che fornisce ulteriori indicazioni.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP1924/24 , QP2834/23 , QP6542/19 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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