Assistenza Philips
Come si annulla il piano di sostituzione delle lame OneBlade Club?
È possibile annullare il piano di sostituzione delle lame in qualsiasi momento semplicemente accedendo al proprio account. Fare clic sul paese di residenza di seguito per gestire il proprio abbonamento OneBlade Club (utilizzare Google Chrome per ottenere i migliori risultati):
Austria
Belgio
Repubblica Ceca
Francia
Germania
Italia
Paesi Bassi
Portogallo
Romania
Spagna
Svezia
Regno Unito
Stati Uniti
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP6542/19 , QP6652/35 , QP6506/15 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›