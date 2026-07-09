Assistenza Philips Cosa indicano le luci su Philips OneBlade?

L'anello luminoso sull'impugnatura di OneBlade può accendersi in diversi colori. Di seguito è riportato il significato di questi colori e sono spiegate le azioni da intraprendere.



Nota: la prima volta che si accende il dispositivo, verrà scorso l'intero spettro di colori disponibili per dare il benvenuto nel mondo di OneBlade.

Luce blu Luce blu lampeggiante: OneBlade è in modalità di connessione, il che significa che sta cercando il dispositivo mobile o è in corso la connessione.

OneBlade è in modalità di connessione, il che significa che sta cercando il dispositivo mobile o è in corso la connessione. Luce blu fissa: OneBlade è collegato al dispositivo mobile tramite Bluetooth. Luce arancione Luce arancione lampeggiante: se l'anello luminoso inizia a lampeggiare e si affievolisce in arancione, la batteria di OneBlade è scarica. Quando l'anello luminoso lampeggia rapidamente in arancione, la batteria di OneBlade è scarica. Luce bianca Luce bianca lampeggiante : OneBlade è in carica.

: OneBlade è in carica. Luce bianca fissa: OneBlade è completamente carico e pronto all'uso. Per risparmiare energia, la spia fissa si spegne automaticamente 30 minuti dopo che il dispositivo ha terminato la ricarica.