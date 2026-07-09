Cosa indicano le luci su Philips OneBlade?

L'anello luminoso sull'impugnatura di OneBlade può accendersi in diversi colori. Di seguito è riportato il significato di questi colori e sono spiegate le azioni da intraprendere.
Nota: la prima volta che si accende il dispositivo, verrà scorso l'intero spettro di colori disponibili per dare il benvenuto nel mondo di OneBlade.
Luce blu lampeggiante: OneBlade è in modalità di connessione, il che significa che sta cercando il dispositivo mobile o è in corso la connessione.
Luce blu fissa: OneBlade è collegato al dispositivo mobile tramite Bluetooth.
Luce arancione lampeggiante: se l'anello luminoso inizia a lampeggiare e si affievolisce in arancione, la batteria di OneBlade è scarica. Quando l'anello luminoso lampeggia rapidamente in arancione, la batteria di OneBlade è scarica.
Luce bianca lampeggiante: OneBlade è in carica.
Luce bianca fissa: OneBlade è completamente carico e pronto all'uso. Per risparmiare energia, la spia fissa si spegne automaticamente 30 minuti dopo che il dispositivo ha terminato la ricarica.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:QP6542/19 , QP6552/30 , QP6506/15 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›