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Cosa indicano le luci su Philips OneBlade?

L'anello luminoso sull'impugnatura di OneBlade può accendersi in diversi colori. Di seguito è riportato il significato di questi colori e sono spiegate le azioni da intraprendere.

Nota: la prima volta che si accende il dispositivo, verrà scorso l'intero spettro di colori disponibili per dare il benvenuto nel mondo di OneBlade.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP6542/19 , QP6552/30 , QP6506/15 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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