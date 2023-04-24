Assistenza Philips Come gestisco il mio abbonamento a OneBlade Club?

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È possibile mettere in pausa la spedizione di lame successiva o modificare la data di spedizione della consegna successiva utilizzando i link precedenti. Per i migliori risultati, consigliamo di utilizzare Google Chrome durante la navigazione nelle pagine Web sopra riportate.



Nota: i pagamenti per l'impugnatura di OneBlade 360 continueranno anche se il piano di gestione delle lame è in pausa. Ciò non viene applicato in Repubblica Ceca e in Polonia, dove è disponibile solo un abbonamento per la sostituzione della lama.