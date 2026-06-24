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Come si applicano gli accessori di Philips OneBlade?

Per istruzioni su come agganciare e rimuovere pettini, protezioni e altri accessori con Philips OneBlade, fare riferimento alle informazioni riportate di seguito.

Tenere presente: le tecniche di aggancio e rimozione di pettini e protezioni sono le stesse indipendentemente dal modello OneBlade in uso (incluse le varianti non mostrate nell'immagine sottostante).

Come si applicano gli accessori di Philips OneBlade?

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP1924/30 , QP2734/23 , QP2834/23 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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