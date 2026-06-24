Come si applicano gli accessori di Philips OneBlade?

Il pettine per il corpo e il sistema di protezione della pelle sono destinati all'utilizzo sui peli del corpo. La lunghezza residua dei peli dopo la rifinitura con il pettine per il corpo è di 5 mm. Il sistema di protezione della pelle è progettato per garantire una pelle liscia e al tempo stesso proteggerla da tagli e irritazioni.



Il video riportato di seguito mostra come agganciare e rimuovere gli accessori. Premere gli accessori sulla lama fino a quando non scatta in posizione, per evitare che cadano durante la rifinitura.



Compatibilità: il pettine per il corpo e il sistema di protezione della pelle sono compatibili con tutti i modelli OneBlade.