Come si applicano gli accessori di Philips OneBlade?
Per istruzioni su come agganciare e rimuovere pettini, protezioni e altri accessori con Philips OneBlade, fare riferimento alle informazioni riportate di seguito.
Tenere presente: le tecniche di aggancio e rimozione di pettini e protezioni sono le stesse indipendentemente dal modello OneBlade in uso (incluse le varianti non mostrate nell'immagine sottostante).
I pettini per barba a lunghezza singola sono destinati all'utilizzo sui peli del viso. La lunghezza residua dei peli dopo la rifinitura (in millimetri) è stampata sul pettine.
Il video riportato di seguito mostra come agganciare e rimuovere due tipi di pettini regolabili. Premere il pettine sulla lama fino a quando non scatta in posizione, per evitare che cada durante la rifinitura.
Compatibilità: i pettini per barba a lunghezza singola sono compatibili con tutti i modelli OneBlade.
I pettini per barba regolabili sono destinati all'utilizzo sui peli del viso. La lunghezza residua dei peli dopo la rifinitura (in millimetri) è stampata sul selettore.
Il video riportato di seguito mostra come agganciare e rimuovere due tipi di pettini regolabili. Quando si aggancia il secondo tipo di pettine regolabile, assicurarsi che i piccoli ganci sulla parte inferiore del pettine (più vicini alle estremità dei denti del pettine) siano agganciati sulla parte superiore della lama.
Compatibilità: il primo pettine mostrato nel video è compatibile solo con OneBlade Pro (mostrato all'estrema destra dell'immagine nella prima sezione di questo articolo). Il secondo pettine mostrato è compatibile con tutti i modelli OneBlade.
Il pettine per il corpo e il sistema di protezione della pelle sono destinati all'utilizzo sui peli del corpo. La lunghezza residua dei peli dopo la rifinitura con il pettine per il corpo è di 5 mm. Il sistema di protezione della pelle è progettato per garantire una pelle liscia e al tempo stesso proteggerla da tagli e irritazioni.
Il video riportato di seguito mostra come agganciare e rimuovere gli accessori. Premere gli accessori sulla lama fino a quando non scatta in posizione, per evitare che cadano durante la rifinitura.
Compatibilità: il pettine per il corpo e il sistema di protezione della pelle sono compatibili con tutti i modelli OneBlade.
Le lame OneBlade Intime sono dotate di un sistema di protezione della pelle che consente di radere le zone sensibili evitando da graffi e tagli. Inoltre, per OneBlade Intimate è disponibile anche un pettine per il corpo con protezione che consente di rifinire i peli del corpo in modo rapido e pratico.
Il video riportato di seguito mostra come agganciare la lama e il pettine per il corpo di OneBlade Intimate.
Compatibilità: le lame OneBlade Intime sono compatibili con tutti i modelli OneBlade. Il pettine per il corpo mostrato nel video seguente è progettato per adattarsi al sistema di protezione della pelle ed è quindi compatibile solo con le lame OneBlade Intime.
Il cappuccio di protezione è progettato per evitare di danneggiare la lama quando si ripone o si viaggia con Philips OneBlade.
Il video riportato di seguito mostra come agganciare e rimuovere il cappuccio di protezione. Quando si sente un "clic" il cappuccio è fissato correttamente.
Compatibilità: esistono due diverse varianti del cappuccio di protezione, una per lame 360 e una per le lame classiche. Se si utilizza il cappuccio di protezione corretto per il tipo di lama in possesso, questo è compatibile indipendentemente dal modello OneBlade.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:QP1924/30 , QP2734/23 , QP2834/23 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›