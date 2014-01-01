Fare riferimento alla guida riportata di seguito per trovare il numero di modello o il numero di serie del groomer, regolacapelli o OneBlade Philips.
È possibile utilizzare il numero di modello per registrare il prodotto Philips o trovare informazioni specifiche sul prodotto. Nel frattempo, il numero di serie identifica quando Philips ha prodotto l'apparecchio.
Suggerimento: esistono spesso versioni diverse dello stesso modello, con caratteristiche o accessori aggiuntivi inclusi in ciascuna. È possibile identificare la versione utilizzando le due cifre riportate dopo una barra alla fine del numero di modello. Le cifre aggiuntive non sono stampate sul prodotto stesso, ma sono riportate sulla confezione o sulla ricevuta di pagamento.
Dove si trova il numero di modello o il numero di serie del groomer o del regolacapelli Philips?
Pubblicato su 05 giugno 2023
Parte posteriore del dispositivo
Per i dispositivi per la cura del corpo come OneBlade, regolabarba e regolacapelli, i numeri di modello e di serie si trovano sul retro dell'impugnatura. Il numero di modello inizia di solito con due lettere seguite da quattro numeri, ad esempio QP2540.
Il numero di serie, invece, è nel formato AASS (anno e settimana).
Il numero di serie, invece, è nel formato AASS (anno e settimana).
Nella parte superiore del dispositivo
Alcuni regolacapelli e regolabarba hanno il numero di modello posto sulla parte superiore del dispositivo, appena sotto i denti di taglio.
Il numero di serie si trova solitamente sotto il blocco lame. Provare a rimuovere delicatamente la parte superiore del groomer o del regolacapelli. Il numero di serie dovrebbe essere visibile in formato AASS (anno e settimana).
Il numero di serie si trova solitamente sotto il blocco lame. Provare a rimuovere delicatamente la parte superiore del groomer o del regolacapelli. Il numero di serie dovrebbe essere visibile in formato AASS (anno e settimana).
All'interno dell'impugnatura
Per i prodotti che utilizzano batterie AA sostituibili, il numero di modello e il numero di serie si trovano all'interno del vano batterie.
Aprire il vano batterie seguendo le istruzioni fornite nel manuale dell'utente. Il modello e il numero di serie sono visibili all'interno del vano.
Aprire il vano batterie seguendo le istruzioni fornite nel manuale dell'utente. Il modello e il numero di serie sono visibili all'interno del vano.