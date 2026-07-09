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Dove si trova il numero di modello o il numero di serie del groomer o del regolacapelli Philips?

Fare riferimento alla guida riportata di seguito per trovare il numero di modello o il numero di serie del groomer, regolacapelli o OneBlade Philips.

È possibile utilizzare il numero di modello per registrare il prodotto Philips o trovare informazioni specifiche sul prodotto. Nel frattempo, il numero di serie identifica quando Philips ha prodotto l'apparecchio.

Suggerimento: esistono spesso versioni diverse dello stesso modello, con caratteristiche o accessori aggiuntivi inclusi in ciascuna. È possibile identificare la versione utilizzando le due cifre riportate dopo una barra alla fine del numero di modello. Le cifre aggiuntive non sono stampate sul prodotto stesso, ma sono riportate sulla confezione o sulla ricevuta di pagamento.
 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: MG5951/15 , MG5952/30 , MG7921/15 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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