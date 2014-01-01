Dove si trova il numero di modello o il numero di serie del groomer o del regolacapelli Philips?

Termini di ricerca

    Pubblicato su 05 giugno 2023
    Fare riferimento alla guida riportata di seguito per trovare il numero di modello o il numero di serie del groomer, regolacapelli o OneBlade Philips.

    È possibile utilizzare il numero di modello per registrare il prodotto Philips o trovare informazioni specifiche sul prodotto. Nel frattempo, il numero di serie identifica quando Philips ha prodotto l'apparecchio.

    Suggerimento: esistono spesso versioni diverse dello stesso modello, con caratteristiche o accessori aggiuntivi inclusi in ciascuna. È possibile identificare la versione utilizzando le due cifre riportate dopo una barra alla fine del numero di modello. Le cifre aggiuntive non sono stampate sul prodotto stesso, ma sono riportate sulla confezione o sulla ricevuta di pagamento.
     

    Parte posteriore del dispositivo

    Per i dispositivi per la cura del corpo come OneBlade, regolabarba e regolacapelli, i numeri di modello e di serie si trovano sul retro dell'impugnatura. Il numero di modello inizia di solito con due lettere seguite da quattro numeri, ad esempio QP2540.

    Il numero di serie, invece, è nel formato AASS (anno e settimana).
     
    Modello e numero di serie del Philips Groomer

    Nella parte superiore del dispositivo

    Alcuni regolacapelli e regolabarba hanno il numero di modello posto sulla parte superiore del dispositivo, appena sotto i denti di taglio.

    Il numero di serie si trova solitamente sotto il blocco lame. Provare a rimuovere delicatamente la parte superiore del groomer o del regolacapelli. Il numero di serie dovrebbe essere visibile in formato AASS (anno e settimana).
    Modello e numero di serie del Philips Groomer

    All'interno dell'impugnatura

    Per i prodotti che utilizzano batterie AA sostituibili, il numero di modello e il numero di serie si trovano all'interno del vano batterie.

    Aprire il vano batterie seguendo le istruzioni fornite nel manuale dell'utente. Il modello e il numero di serie sono visibili all'interno del vano.
    Modello e numero di serie del rifinitore per naso Philips

