    Come va rifinita la barba con il mio dispositivo Philips?

    Pubblicato su 27 giugno 2025

    Per rifinire la barba in modo preciso, efficiente ed efficace con il regolabarba o il Multigroom Philips, seguire i suggerimenti riportati di seguito. 

    Passaggio 1 Rifinitura generale della barba

    Lavare e asciugare la barba e il viso. Se il regolabarba o il Multigroom è dotato di una serie di pettini rimovibili, è possibile utilizzarli per ottenere la lunghezza dei peli desiderata. I numeri presenti sui pettini indicano la lunghezza dei peli dopo la rasatura. Basta inserire il pettine appropriato sull'apparecchio ​​​​​e iniziare la rifinitura. Se l'apparecchio è dotato di un pettine regolabile, selezionare prima l'impostazione giusta.

    Se il prodotto è dotato di un pettine per la protezione della pelle ad aggancio, ciò può aiutare a proteggere la pelle e a creare una rifinitura precisa. Il pettine per la protezione della pelle è progettato per offrire un look pulito e confortevole e una protezione completa della pelle. Il pettine mantiene la pelle lontana dalle lame per una rifinitura precisa e uniforme.

    Al momento della prima rasatura, è possibile partire con il pettine alla massima impostazione della lunghezza di taglio o con l'impostazione di lunghezza più alta per acquisire familiarità con il prodotto.

    Spostare l'apparecchio contropelo per rimuovere l'eccesso di massa. Ripetere l'operazione utilizzando impostazioni di taglio più corte fino a ottenere la lunghezza desiderata.
     

    Passaggio 2 Definire la linea del collo

    Per una perfetta linea del collo, posizionare un dito in orizzontale appena sopra il pomo d'Adamo e tracciare una striscia verticale al di sotto di questa linea. Rifinire con movimenti diretti verso il lato esterno della mascella, quindi tornare al centro e procedere verso l'altro lato. Questo passaggio può essere saltato solo se si preferisce avere una barba ispida. Per chi rifinisce una barba completa, la linea del collo è importante. 
     

    Fase 3 Dopo la rifinitura, procedere con la rasatura

    Radere i peli rifiniti che si trovano al di sotto della nuova linea del collo. È possibile rimuovere questi peli utilizzando un rasoio elettrico Philips, un rifinitore senza pettine o una lama manuale. Se il prodotto è dotato di un pettine per la protezione della pelle ad aggancio, ciò può aiutare a proteggere la pelle e a creare una rifinitura precisa. Quando si utilizza il rifinitore o il pettine per la protezione della pelle, posizionare la parte piatta del blocco lame sulla pelle e fare piccoli movimenti contropelo per rifinire i peli vicino alla pelle.

    Passaggio 4: Scegliere la linea delle guance

    Se si è soddisfatti della linea naturale della barba sulle guance, lasciarla così com'è. Per un look più angolare e preciso, creare una linea diritta o leggermente arrotondata in fondo alle basette. È possibile definire la linea delle guance tenendo il blocco lame perpendicolare alla pelle e muovendolo verso l'alto o verso il basso esercitando una leggera pressione. Una linea delle guance più bassa farà sembrare il viso più lungo.
     

    Fase 5: Modellare i baffi

    È possibile regolare i baffi alla stessa lunghezza della barba o lasciarli leggermente più lunghi per farli risaltare di più. Per una linea delle labbra pulita, chiudere la bocca e fare un sorriso. Tenere i baffi puliti e regolare la base (senza il pettine del rifinitore) per creare una linea di 1 mm sopra le labbra (facoltativo).
     

