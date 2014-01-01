Per rifinire la barba in modo preciso, efficiente ed efficace con il regolabarba o il Multigroom Philips, seguire i suggerimenti riportati di seguito.
Come va rifinita la barba con il mio dispositivo Philips?
Passaggio 1 Rifinitura generale della barba
Se il prodotto è dotato di un pettine per la protezione della pelle ad aggancio, ciò può aiutare a proteggere la pelle e a creare una rifinitura precisa. Il pettine per la protezione della pelle è progettato per offrire un look pulito e confortevole e una protezione completa della pelle. Il pettine mantiene la pelle lontana dalle lame per una rifinitura precisa e uniforme.
Al momento della prima rasatura, è possibile partire con il pettine alla massima impostazione della lunghezza di taglio o con l'impostazione di lunghezza più alta per acquisire familiarità con il prodotto.
Spostare l'apparecchio contropelo per rimuovere l'eccesso di massa. Ripetere l'operazione utilizzando impostazioni di taglio più corte fino a ottenere la lunghezza desiderata.
Passaggio 2 Definire la linea del collo
Per una perfetta linea del collo, posizionare un dito in orizzontale appena sopra il pomo d'Adamo e tracciare una striscia verticale al di sotto di questa linea. Rifinire con movimenti diretti verso il lato esterno della mascella, quindi tornare al centro e procedere verso l'altro lato. Questo passaggio può essere saltato solo se si preferisce avere una barba ispida. Per chi rifinisce una barba completa, la linea del collo è importante.
Fase 3 Dopo la rifinitura, procedere con la rasatura
Passaggio 4: Scegliere la linea delle guance
Se si è soddisfatti della linea naturale della barba sulle guance, lasciarla così com'è. Per un look più angolare e preciso, creare una linea diritta o leggermente arrotondata in fondo alle basette. È possibile definire la linea delle guance tenendo il blocco lame perpendicolare alla pelle e muovendolo verso l'alto o verso il basso esercitando una leggera pressione. Una linea delle guance più bassa farà sembrare il viso più lungo.