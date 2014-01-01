Passaggio 1 Rifinitura generale della barba

Lavare e asciugare la barba e il viso. Se il regolabarba o il Multigroom è dotato di una serie di pettini rimovibili, è possibile utilizzarli per ottenere la lunghezza dei peli desiderata. I numeri presenti sui pettini indicano la lunghezza dei peli dopo la rasatura. Basta inserire il pettine appropriato sull'apparecchio ​​​​​e iniziare la rifinitura. Se l'apparecchio è dotato di un pettine regolabile, selezionare prima l'impostazione giusta.



Se il prodotto è dotato di un pettine per la protezione della pelle ad aggancio, ciò può aiutare a proteggere la pelle e a creare una rifinitura precisa. Il pettine per la protezione della pelle è progettato per offrire un look pulito e confortevole e una protezione completa della pelle. Il pettine mantiene la pelle lontana dalle lame per una rifinitura precisa e uniforme.



Al momento della prima rasatura, è possibile partire con il pettine alla massima impostazione della lunghezza di taglio o con l'impostazione di lunghezza più alta per acquisire familiarità con il prodotto.



Spostare l'apparecchio contropelo per rimuovere l'eccesso di massa. Ripetere l'operazione utilizzando impostazioni di taglio più corte fino a ottenere la lunghezza desiderata.

