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Cosa significano i simboli sul Philips Groomer?

Se si desidera sapere cosa significano le luci e i simboli del dispositivo Philips per la cura del corpo maschile, leggere la risposta riportata di seguito.
 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: MG5951/15, MG7931/15, MG7951/15. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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