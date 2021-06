Cosa significano i simboli sul Philips Groomer?

La maggior parte dei regolacapelli e rifinitori Philips sono dotati di indicazioni e spie di ricarica che indicano quando è necessario caricare il dispositivo e se è completamente carico. A seconda del dispositivo in uso, le indicazioni di ricarica possono essere visualizzate in molti modi diversi, come mostrato nell'immagine seguente.

Alcuni dispositivi per la cura del corpo non sono dotati di indicazioni di ricarica. In tal caso, controllare il caricatore del prodotto per verificare se la spia di ricarica sia accesa. Questa spia si accende quando il caricatore è collegato all'alimentazione. Per questi prodotti, seguire il tempo di ricarica consigliato nel manuale dell'utente.