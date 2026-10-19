Cosa significano i simboli sul Philips Groomer?

Se si desidera sapere cosa significano le luci e i simboli del dispositivo Philips per la cura del corpo maschile, leggere la risposta riportata di seguito.
La maggior parte dei regolacapelli e rifinitori Philips sono dotati di indicazioni e spie di ricarica che indicano quando è necessario caricare il dispositivo e se è completamente carico. A seconda del dispositivo in uso, le indicazioni di ricarica possono essere visualizzate in molti modi diversi, come mostrato nell'immagine seguente. Alcuni dispositivi per la cura del corpo non sono dotati di indicazioni di ricarica. In tal caso, controllare il caricatore del prodotto per verificare se la spia di ricarica sia accesa. Questa spia si accende quando il caricatore è collegato all'alimentazione. Per questi prodotti, seguire il tempo di ricarica consigliato nel manuale dell'utente.
Alcuni dispositivi per la cura del corpo sono dotati della funzione blocco da viaggio che impedisce l'accensione accidentale del groomer quando si viaggia.
Per attivare il blocco da viaggio, tenere premuto il pulsante on/off per 3 secondi. Il simbolo di blocco lampeggia brevemente per indicare che il dispositivo ora è bloccato. Se si cerca di accenderlo, il simbolo del blocco da viaggio lampeggia per ricordare di disattivarlo.
Per disattivare il blocco da viaggio, tenere premuto il pulsante on/off per 3 secondi. Il simbolo lampeggia di nuovo brevemente, quindi il groomer si accende.
Alcuni dispositivi sono dotati della funzione blocco da viaggio senza indicatore visibile. Il blocco e lo sblocco di questi dispositivi funzionano in modo simile a quelli con un indicatore di blocco da viaggio. Tenere premuto il pulsante on/off per 3 secondi per attivare o disattivare la funzione di blocco.
Alcuni regolacapelli e multi groomer Philips sono dotati di modalità turbo. Di solito è indicata con un simbolo a forma di T sul regolacapelli. Premere questo pulsante quando si ha bisogno di ulteriore potenza dal regolacapelli. Questa modalità può essere utile quando si rifiniscono capelli particolarmente spessi.
Utilizzare un dispositivo con il simbolo di un bambino per attivare la modalità silenziosa. La modalità silenziosa offre ai bambini un'esperienza di rifinitura più delicata. Durante il taglio, è possibile avviare la modalità silenziosa per ridurre la velocità di rotazione del rifinitore per un taglio più silenzioso.
Se sul dispositivo per la cura del corpo lampeggia l'immagine di una goccia d'olio, è un promemoria per ricordare di oliare il groomer. È necessario pulire regolarmente e oliare i groomer con l'olio fornito nella confezione o con olio per macchine da cucire. A seconda del dispositivo per la cura del corpo che si utilizza, altri simboli potrebbero essere stampati o lampeggianti. Per ulteriori informazioni riguardanti un modello specifico, consultare il manuale dell'utente o contattare Philips.
Il video riportato di seguito mostra come utilizzare il nuovo regolabarba Philips Prestige con esclusivo pettine integrato. A seconda del tipo di modello, le funzioni del rasoio possono variare.
Alcuni regolacapelli Philips funzionano con batterie monouso. Prima di inserire o sostituire le batterie del regolacapelli, assicurarsi che le mani e il dispositivo siano asciutti.
Il vano batterie si trova nell'impugnatura. Per sostituire le batterie, è possibile aprire facilmente il vano batterie allineando le indicazioni dei simboli come indicato di seguito.
1. Per rimuovere il coperchio del vano batterie, ruotarlo in senso orario fino a quando l'indicatore dell'impostazione (V) non è rivolto verso l'indicazione di "sblocco" (Ʌ) (Fig. 4). 2. Estrarre il coperchio del vano batterie dall'impugnatura (Fig. 5). 3. Inserire la batteria nel vano batterie (Fig. 6). Assicurarsi che i poli + e - della batteria siano rivolti nella direzione corretta. 4. Fare nuovamente scorrere il coperchio del vano batterie sull'impugnatura fino a bloccarlo in posizione (Fig. 7). 5. Ruotare il coperchio del vano batterie in senso antiorario fino a quando l'indicatore dell'impostazione (V) non è rivolto verso l'indicazione "blocco" (I) (Fig. 8).
Il logo o il pulsante di espulsione indica dove spingere per rimuovere blocco lame o accessori. Premere con cautela il simbolo di espulsione mentre si estrae lentamente il blocco lame o l'accessorio dal dispositivo.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli:MG5951/15, MG7931/15, MG7951/15. Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›