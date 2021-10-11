Per prestazioni sempre ottimali, è importante pulire il Bodygroom Philips dopo ogni utilizzo. Non utilizzare detergenti corrosivi, spugnette abrasive, benzina, acetone ecc. per pulire l'apparecchio.
Consultare le istruzioni riportate di seguito su come pulire il Bodygroom Philips.
Suggerimento: dopo aver pulito il Bodygroom Philips, riporlo via con il pettine o il cappuccio protettivo per evitare che le lame si danneggino accidentalmente.
Bodygroom lavabili
I Bodygroom lavabili presentano il simbolo di un rubinetto sul retro dell'impugnatura oppure sono elencati nel manuale dell'utente.
I Bodygroom lavabili con acqua di rubinetto possono essere puliti con acqua corrente; tuttavia ciò non significa che è possibile utilizzarli per tagliare o rifinire i capelli/peli sotto la doccia o nella vasca da bagno.
Per pulire questi dispositivi, rimuovere gli accessori e le lame e pulire l'area sottostante con acqua. Non utilizzare acqua saponata o detergenti, in quanto possono rimuovere il grasso protettivo dalla lama e comprometterne le prestazioni. Lavare e asciugare gli accessori separatamente, quindi riposizionarli sul Bodygroom. Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.
Bodygroom utilizzabili sotto la doccia
I groomer utilizzabili sotto la doccia presentano il simbolo di una doccia/vasca da bagno. Possono essere puliti in modo sicuro con l'acqua e utilizzati sotto la doccia o nella vasca. Per motivi di sicurezza, i groomer impermeabili possono essere utilizzati solo senza filo e non si accendono se sono collegati a una presa di alimentazione.
Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa. Per pulire questi dispositivi, rimuovere eventuali pettini e il blocco lame dall'apparecchio. Pulire il pettine e il blocco lame sotto l'acqua calda. Eliminare l'acqua in eccesso e lasciare asciugare completamente i componenti all'aria. Non asciugare mai il blocco lame con un panno o un asciugamano per evitare di danneggiarlo.
Non utilizzare acqua saponata o detergenti, in quanto possono rimuovere il grasso protettivo dalla lama e comprometterne le prestazioni.
Per istruzioni più dettagliate sul modello in uso, consultare il manuale dell'utente.
Bodygroom non lavabili
Questi Bodygroom presentano il simbolo di un rubinetto barrato, che si trova all'interno del manuale dell'utente o stampato sul retro dell'impugnatura del prodotto. Gli apparecchi in questione non possono essere lavati con acqua. Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa. Rimuovere il pettine e il blocco lame dall'apparecchio. Pulire il blocco lame e la parte interna dell'apparecchio con la spazzolina per la pulizia in dotazione o con un cotton fioc.
Per istruzioni più dettagliate sul modello in uso, consultare il manuale dell'utente.