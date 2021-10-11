Per pulire questi dispositivi, rimuovere gli accessori e le lame e pulire l'area sottostante con acqua. Non utilizzare acqua saponata o detergenti, in quanto possono rimuovere il grasso protettivo dalla lama e comprometterne le prestazioni. Lavare e asciugare gli accessori separatamente, quindi riposizionarli sul Bodygroom. Non immergere mai l'apparecchio nell'acqua.

Bodygroom utilizzabili sotto la doccia

I groomer utilizzabili sotto la doccia presentano il simbolo di una doccia/vasca da bagno. Possono essere puliti in modo sicuro con l'acqua e utilizzati sotto la doccia o nella vasca. Per motivi di sicurezza, i groomer impermeabili possono essere utilizzati solo senza filo e non si accendono se sono collegati a una presa di alimentazione.



Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla presa. Per pulire questi dispositivi, rimuovere eventuali pettini e il blocco lame dall'apparecchio. Pulire il pettine e il blocco lame sotto l'acqua calda. Eliminare l'acqua in eccesso e lasciare asciugare completamente i componenti all'aria. Non asciugare mai il blocco lame con un panno o un asciugamano per evitare di danneggiarlo.



Non utilizzare acqua saponata o detergenti, in quanto possono rimuovere il grasso protettivo dalla lama e comprometterne le prestazioni.



Per istruzioni più dettagliate sul modello in uso, consultare il manuale dell'utente.

