Assistenza Philips Come si usa OneBlade sul corpo?

È possibile utilizzare Philips OneBlade per rifinire, radere e modellare i peli del corpo, anche nelle zone intime. Per radere aree più estese del corpo, come gambe, braccia o torace, è possibile utilizzare la lama OneBlade standard con qualsiasi accessorio. Per rifinire e radere le zone sensibili, come inguine o ascelle, utilizzare gli accessori descritti di seguito.

Suggerimento: è possibile acquistare un kit OneBlade dal nostro negozio online. Il kit per il corpo è compatibile con tutti i modelli OneBlade, incluso il modello OneBlade Pro.



Nota: Philips OneBlade è progettato per rifinire e radere i peli del viso e del corpo. Non è stato progettato per rifinire o rasare i capelli (il cuoio capelluto). Fare riferimento alla serie di regolacapelli e Multigroom Philips per trovare un prodotto adatto per i capelli.



Rasatura con OneBlade Intimate Le lame Philips OneBlade Intimate garantiscono una rasatura accurata riducendo il rischio di tagli e graffi.



Consigli sulla rasatura per gli uomini: Quando si rade lo scroto, è importante usare le dita della mano libera per distendere la pelle e tenerla il più tesa possibile. In questo modo si ottiene una superficie liscia su cui la lama può scorrere con facilità, garantendo risultati di rasatura ottimali e riducendo il rischio di tagli. Radere lo scroto una sezione alla volta, avendo cura di mantenere la pelle tesa e il più possibile priva di pieghe.



Consigli sulla rasatura per le donne: Quando si radono le grandi labbra, assicurarsi di tenderle in modo che la lama non possa entrare in contatto con le piccole labbra. Proteggere le piccole labbra con la mano libera.



Seguire i passaggi riportati di seguito per radersi utilizzando l'accessorio di protezione della pelle:



1. Agganciare la lama Intimate all'impugnatura di OneBlade.

2. Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.

3. Con la mano libera, tirare con due dita una piccola area della pelle per tenderla e sollevare i peli. Posizionare la lama solo sulla pelle completamente tirata. Per ulteriori informazioni, consulta i suggerimenti riportati sopra.

4. Assicurarsi che la lama sia completamente a contatto con la pelle e non inclinata.

5. Muovere l'apparecchio lentamente esercitando una leggera pressione. Mentre si procede, assicurarsi che la pelle rimanga tesa per tutta la durata della rasatura.



Una volta terminata la rasatura, spegnere il dispositivo e pulirlo accuratamente.



Per istruzioni dettagliate, fare riferimento all'articolo Come si pulisce OneBlade?

Rasatura con la protezione per pelli sensibili Per la rifinitura e la rasatura di zone sensibili, assicurarsi di pulire i peli prima di iniziare. La protezione per pelli sensibili consente una rasatura accurata evitando tagli e graffi.



Per utilizzare la protezione per pelli sensibili:



1. Agganciare la protezione per pelli sensibili alla lama dell'apparecchio, esercitando una leggera pressione finché non scatta in posizione.



2. Eseguire movimenti uniformi e costanti con OneBlade. Muovere il rasoio avanti e indietro per assicurarsi di catturare i peli che crescono in diverse direzioni. Quando necessario, tendere la pelle con la mano libera per radere le zone dove ci sono delle pieghe, come lo scroto.



3. Una volta completata la rasatura, rimuovere l'accessorio dall'apparecchio. Risciacquare e pulire sia l'accessorio che OneBlade con acqua tiepida.

Rasatura con il pettine regola altezza per il corpo Il pettine regola altezza per il corpo taglia i peli a una lunghezza di 5 mm. Per motivi igienici, non usare lo stesso pettine sul viso e su altre parti del corpo.



Per utilizzare il pettine regola altezza per il corpo:



1. Agganciare il pettine regola altezza per il corpo alla lama di OneBlade, esercitando una leggera pressione finché non scatta in posizione.

2. Radersi con il pettine regola altezza per il corpo inserito. Per risultati ottimali, tagliare i peli nel senso opposto a quello della crescita.

3. Una volta completata la rasatura, rimuovere l'accessorio dall'apparecchio. Risciacquare e pulire sia l'accessorio che OneBlade con acqua tiepida.