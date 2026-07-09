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Come si usa OneBlade sul corpo?

È possibile utilizzare Philips OneBlade per rifinire, radere e modellare i peli del corpo, anche nelle zone intime. Per radere aree più estese del corpo, come gambe, braccia o torace, è possibile utilizzare la lama OneBlade standard con qualsiasi accessorio. Per rifinire e radere le zone sensibili, come inguine o ascelle, utilizzare gli accessori descritti di seguito.

Suggerimento: è possibile acquistare un kit OneBlade dal nostro negozio online. Il kit per il corpo è compatibile con tutti i modelli OneBlade, incluso il modello OneBlade Pro.

Nota: Philips OneBlade è progettato per rifinire e radere i peli del viso e del corpo. Non è stato progettato per rifinire o rasare i capelli (il cuoio capelluto). Fare riferimento alla serie di regolacapelli e Multigroom Philips per trovare un prodotto adatto per i capelli.
 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: QP1924/20 , QP1924/30 , QP2834/23 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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