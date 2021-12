Tutti noi abbiamo un paio di jeans a cui siamo affezionati. Quelli che indossiamo per sentirci a nostro agio, ma pronti ad affrontare qualunque cosa. I jeans sono il capo d’abbigliamento ideale per i nostri momenti di svago, ma ciò non vuol dire che debbano apparire sgualciti e stropicciati. Dai a questa icona del tuo guardaroba l’amore che si merita e fai in modo che i tuoi capi in denim preferiti durino più a lungo. Ecco, dunque, la nostra guida definitiva su come lavare i jeans e come stirare i jeans.