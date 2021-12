Lavare i maglioni di lana potrebbe risultare un vero rompicapo per i meno esperti. Tutti noi ci preoccupiamo che i nostri capi preferiti si possano restringere, soprattutto quando sono costosi! Tuttavia, è possibile seguire alcuni consigli per rendere questo processo un vero gioco da ragazzi. Per il lavaggio della lana il principale accorgimento è quello di usare una temperatura ottimale che elimini le macchie e al tempo stesso non rovini il tessuto. Ecco quindi i nostri suggerimenti per mantenere i tuoi vestiti in lana in ottime condizioni.