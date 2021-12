Come togliere l’odore di sudore dai vestiti



Il sudore, l’umidità, la muffa, il fumo, il cibo: qualunque sia l’odore intrappolato nei tuoi vestiti esistono rimedi casalinghi che ti permetteranno di liberartene velocemente.



Bicarbonato di sodio: il bicarbonato è perfetto per sbarazzarsi degli odori e per ravvivare i tuoi abiti. Se un carico di lavatrice ha un odore particolarmente cattivo, aggiungi circa 90 gr. di bicarbonato insieme ai tuoi vestiti e metti il detergente come al solito. I tuoi vestiti dovrebbero profumare molto più di fresco. Se la puzza è particolarmente ostinata, metti i vestiti in ammollo prima del lavaggio.



Aceto: puoi utilizzare l’aceto allo stesso modo del bicarbonato. Mettilo in lavatrice insieme al detersivo o metti i vestiti in ammollo per tutta la notte in una miscela composta da tre parti d’acqua e una parte di aceto prima del lavaggio.



Ricorda: non mescolare mai l’aceto con la candeggina, poiché potrebbe creare una reazione di gas cloro che è tossica.