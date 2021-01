Ultra leggero

Ultra

leggero

Vapore

potente

per una stiratura ultra-veloce

Unica Impostazione di temperatura

Unica

Impostazione di

temperatura

Cotone

Jeans

Seta

Garantito

Zero Bruciature

Puoi lasciare senza rischi il ferro sui vestiti o sull'asse da stiro

DynamiQ sensor

Sensore vapore

DynamiQ

Adatta automaticamente il vapore in base a come muovi il ferro, erogando maggiore vapore per le pieghe ostinate

Genera

più vapore quando ne hai bisogno

e lo riduce quando ne serve meno

Il vapore si ferma automaticamente

quando il ferro da stiro è fermo

per un’eliminazione delle pieghe più veloce ed efficiente

