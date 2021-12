Prima di sapere come piegare le lenzuola con angoli, c'è un passaggio importante per garantire l'organizzazione e l’ottimizzazione degli spazi dell'armadio: la stiratura. Le lenzuola appena stirate e piegate fanno la differenza, quindi, non saltare questo passaggio! Ecco alcuni suggerimenti per ottenere il massimo dalla stiratura.





Togli le lenzuola dall'asciugatrice leggermente umide.

Piega le lenzuola dal lato più lungo in quattro, in modo che gli angoli opposti siano allineati. Piegare le lenzuola con angoli nel senso della lunghezza eviterà che le pieghe siano visibili una volta rifatto il letto.

Stira con cura i due angoli nella parte superiore del lenzuolo per poi spostarti verso il centro.

Piega di nuovo il lenzuolo, ma ora in orizzontale, in modo che gli angoli inferiori siano allineati con quelli superiori.

Stira il lenzuolo piegato come indicato al punto 3.





Un buon ferro da stiro è uno strumento essenziale per imparare a piegare le lenzuola. Quindi, scegline uno che elimini con facilità anche le pieghe più ostinate, come il ferro a vapore PerfectCare Elite Plus di Philips. Grazie al sensore intelligente DynamiQ, questo ferro sa esattamente quando erogare un colpo di vapore più potente per eliminare le pieghe anche su tessuti delicati come la seta, rendendo il tuo lavoro molto più semplice.



Dopo aver imparato a stirare le lenzuola alla perfezione, è arrivato il momento di sapere come si piegano le lenzuola con angoli.