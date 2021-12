Non è un segreto che la seta sia uno dei tessuti più belli, eleganti e delicati in circolazione. Ecco perché non sorprende il fatto di essere un po’ incerti quando si tratta di lavare e stirare questo materiale particolare, come ad esempio la nostra camicetta preferita o una cravatta elegante. Che si tratti di indumenti di grandi dimensioni come un abito di seta o capi più piccoli come un foulard o una federa, esistono metodi di lavaggio e stiratura specifici per mantenere i tuoi capi in perfette condizioni.



Preparati a scoprire come si stira la seta e le tecniche migliori per lavare la seta, così non dovrai preoccuparti di bruciature o pieghe sui tuoi capi preferiti.