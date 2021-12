La nostra guida ti spiegherà passo dopo passo come si stira una camicia in modo impeccabile. Se sai già come impostare il ferro, allora puoi andare direttamente al punto numero 6.



1. La stiratura a vapore è il metodo più efficace per eliminare le pieghe. Metti l'acqua nel serbatoio del ferro e imposta la funzione del vapore. (L'uso di acqua demineralizzata o in bottiglia evita l'ostruzione dei fori del ferro).

2. La maggior parte degli assi da stiro sono dotati di una griglia di metallo. Poggia qui il ferro e regola la temperatura indicata sull'etichetta del capo prima di accenderlo.

3. Lascia che il ferro si riscaldi completamente prima dell'uso. Nel frattempo, segui i passaggi successivi.

4. Stendi la camicia sull'asse da stiro al rovescio. In questo modo eviti che rimangano dei segni sull’indumento.

5. Se vuoi sapere come stirare bene una camicia devi tenere in considerazione il tipo di tessuto. Puoi stirare direttamente su cotone o lino. Se, invece, devi stirare tessuti delicati o sintetici, come seta o nylon, utilizza un panno pulito tra ferro e indumento per evitare di danneggiare i tuoi vestiti.