A nessuno piace una camicia stropicciata, poiché può rovinare il resto dell’outfit e minare un look impeccabile. Se non hai tempo per stirare, c’è la possibilità di dare un rapido colpo di vapore ai tuoi vestiti. La stiratrice verticale Steam & Go Plus di Philips si riscalda in meno di un minuto e può essere utilizzata su camicie appese, senza bisogno di usare l’asse da stiro. Se ti stai preparando per un viaggio d'affari, metti in valigia, oltre alle tue camicie, anche la stiratrice, perché entrerà perfettamente.



La tua maglietta non è di cotone e vuoi sapere come eliminare le pieghe dal poliestere e da altri tipi di fibre sintetiche? Per evitare le pieghe è importante utilizzare la giusta tecnica di asciugatura. Quando usi un'asciugatrice, assicurati di rimuovere gli indumenti non appena il ciclo è finito; in questo modo, non ci sarà tempo per la formazione di pieghe sui tuoi vestiti.



Durante la stiratura, presta particolare attenzione. L'utilizzo del ferro da stiro è generalmente sconsigliato, poiché le fibre sintetiche del poliestere potrebbero sciogliersi o procurarsi segni di bruciature, soprattutto se la piastra del ferro è troppo calda. La stiratura a vapore è di solito la soluzione migliore (e più sicura!). Appendi la tua camicia in poliestere sulla stampella quando è ancora umida e passa la stiratrice a vapore, evitando il contatto diretto con la superficie. Il flusso di vapore caldo attenuerà le pieghe del capo durante l'asciugatura in pochi minuti.