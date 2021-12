Quando si preparano le valigie per un viaggio abbiamo a che fare con uno spazio ridotto, il che rende ancora più essenziale saper piegare i vestiti per ottimizzare lo spazio.



La buona notizia è che una volta imparato come piegare i vestiti per occupare meno spazio, ordinarli in una valigia sarà più semplice. Il trucco è piegare i vestiti nel modo più compatto possibile, ma senza creare pieghe. In realtà, si tratta di arrotolarli più che piegarli.





Inizia posizionando la camicia o la maglietta su un piano orizzontale e appiattiscila.

Piega un lato di circa un terzo e ripeti con l’altro lato.

Piega l’intera camicia a metà e arrotolala dal basso verso l’alto.





Come piegare una camicia con bottoni da mettere in valigia? Può risultare un pò più impegnativo, poiché i bottoni creano facilmente le pieghe.





Dopo aver abbottonato la camicia, stendila con la parte dell’abbottonatura verso il basso e le maniche sui lati.

Piega una manica sul lato opposto della camicia e poi ripiegala in modo da far toccare il polsino con il colletto.

Ripeti questo passaggio con l’altra manica.

Piega il lato destro della camicia verso il centro e ripeti anche con l’altro lato.

Piega la parte inferiore della camicia verso l’alto di un terzo e ripiega di nuovo fino a far toccare la parte di sotto con quella di sopra.





Se hai a disposizione un cura vapore portatile, mettilo in valigia in caso di pieghe o grinze improvvise.



Imparare a piegare una maglietta o una camicetta per evitare le grinze e guadagnare spazio potrebbe intimidire all’inizio, ma con i nostri utili consigli saprai come si piegano le magliette e i vestiti e diventerai un professionista in poco tempo. Sbagliando s’impara, perciò prova i nostri metodi e impara a piegare le camicie e tutti i tuoi capi ogni volta che togli un carico dall’asciugatrice.