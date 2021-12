Come pulire il ferro da stiro

Acqua e sapone: se il ferro ha bisogno solo di una leggera pulizia, puoi strofinare la piastra con una spugna imbevuta di acqua e sapone. Non utilizzare la lana metallica, perché la danneggerebbe.



Dentifricio: se la piastra non è ancora pulita dopo il trattamento con acqua e sapone, puoi provare a usare il dentifricio. Una volta che il ferro si è asciugato, prendi una piccola quantità di dentifricio e strofinala su tutta la superficie della piastra, usando un vecchio straccio o uno strofinaccio. Elimina il dentifricio con una spugna o con un panno umido.



Aceto: puoi usare l'aceto per rimuovere i segni più ostinati o per pulire la piastra del ferro da stiro appiccicosa. Prima di iniziare, copri la superficie su cui devi appoggiare l’apparato con della carta di giornale, per evitare che l'aceto danneggi parti in pietra o legno. Di seguito, i passi per pulire la piastra del ferro con l'aceto:



Mescola la stessa quantità di aceto bianco e sale in una casseruola.

Scalda leggermente la miscela (senza farla bollire). Togli la padella dal fuoco prima di iniziare la pulizia.

Indossa dei guanti per proteggere le mani dal calore, quindi immergi una spugna nella miscela preparata.

Strofina delicatamente la piastra del ferro da stiro.





Vuoi sapere come togliere il bruciato dal ferro da stiro o pulire una piastra del ferro da stiro appiccicosa? Entrambi i metodi sono simili, nonostante ciò potresti scoprire che alcuni funzionano meglio di altri, in relazione al tipo di problema.



Tuttavia, per evitare le bruciature, considera l'utilizzo di un ferro da stiro con una soluzione efficace contro il calcare. PerfectCare Elite Plus di Philips è dotato del sistema Easy De-Calc che ti consente di sapere quando è il momento di rimuovere i residui di calcare, mentre il sensore intelligente DynamiQ garantisce zero bruciature e pieghe su tutti i tessuti.