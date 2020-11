Tecnologia OptimalTEMP: nessuna bruciatura, nessuna impostazione

Grazie alla tecnologia OptimalTEMP, questo ferro da stiro non causerà bruciature su alcun tipo di tessuto stirabile, permettendoti di stirare tutto quello che vuoi, dai jeans alla seta, dal lino al cashmere, in modo sicuro, in qualunque ordine, senza attendere che la temperatura si regoli e senza suddividere preventivamente i capi. Il ferro da stiro Philips con tecnologia OptimalTEMP rende la stiratura più facile e veloce che mai ed è stato testato da esperti di tessuti indipendenti.