Sai cosa sono le lampadine alogene per fari anteriori?



La tecnologia alogena è tuttora la più utilizzata per le lampadine per fari auto. Al giorno d'oggi, più dell'80% delle auto è dotato di lampadine alogene**. Una lampadina alogena è una lampadina a incandescenza formata da un filamento di tungsteno sigillato in un involucro compatto trasparente contenente una miscela di gas nobili.

Le lampadine alogene per fari anteriori vengono prodotte e omologate in base alle normative del codice della strada. Le specifiche includono il flusso luminoso consentito in lumen, la potenza elettrica assorbita e, naturalmente, tutte le dimensioni, dalla parte in vetro fino alla base. Tali specifiche mirano ad assicurare che ogni lampadina sia compatibile con ogni faro e che la combinazione derivante fornisca il fascio luminoso corretto per garantire la sicurezza stradale.

Rivolgiti subito a uno dei nostri distributori, officine e rivenditori autorizzati per acquistare le lampadine alogene Philips per fari anteriori.