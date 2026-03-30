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  • Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
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VisionMaggiore visibilità

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3.8
| (256) Recensioni
Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
Scegli il miglior compromesso tra un fascio di luce performante, un prezzo estremamente competitivo e una qualità da prodotti di primo impianto, per una maggior sicurezza e un comfort senza pari
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Apparecchiature originali

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

  • Tipo di lampadina: H15

  • 12V, 55/15W

  • Fino al 30% in più di visibil.

  • Massima convenienza

  • Numero di lampadine: 1

Durata e resistenza ottimizzate

Le nostre soluzioni per l'illuminazione producono un fascio di luce forte e preciso, con la massima potenza. Ci impegniamo sempre nella realizzazione delle soluzioni migliori e a più alta efficienza perché sappiamo che la nostra illuminazione di alta qualità potrebbe, un giorno, salvare una vita.

Conforme allo standard di alta qualità dell'omologazione ECE

I prodotti e servizi Philips per automobili sono considerati i migliori in assoluto sia sul mercato del primo impianto che su quello dei ricambi. Realizzati con prodotti di alta qualità e testati alle più elevate specifiche, i nostri prodotti sono progettati per massimizzare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di guida dei nostri clienti. La nostra intera gamma di prodotti è testata, controllata e certificata con accuratezza (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) secondo i requisiti ECE più alti. In poche parole, ti offriamo la qualità di cui ti puoi fidare.

Per la massima sicurezza, sostituisci entrambe le lampadine allo stesso tempo

Per un'illuminazione simmetrica, è consigliabile cambiarle in coppia.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

256

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

13/11/2025

Italia

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Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

01/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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