ProdottiSupporto

Paga con Klarna

Garanzia di 2 anni

Omaggio di benvenuto €10*

Reso entro 30 giorni

Tutte le serie

  • Guida con attenzione
  • Guida con attenzione
  • Guida con attenzione
  • Guida con attenzione
  • Guida con attenzione
  • Guida con attenzione

LongLife EcoVisionMaggiore durata

12644LLC1

3.8
| (256) Recensioni
Guida con attenzione
Le lampadine per fari anteriori Philips LongLife EcoVision durano molto più a lungo delle lampadine tradizionali. Questo le rende la scelta più adatta per i conducenti che cercano di ridurre al minimo la manutenzione dei loro veicoli.
Vedi tutti i vantaggi

Durata superiore, meno sostituzioni

Guida con attenzione

  • Tipo di lampadina: H19

  • 12V, 60/55 W

  • Lunga durata, meno sostituzioni

  • Lampada ultraresistente

  • Numero di lampadine: 1

Fino a 1.500 ore di durata prima della sostituzione

Le lampadine Philips LongLife EcoVision, grazie al design resistente del filamento e ai materiali di elevata qualità, durano fino a 1.500 ore. Ciò si traduce in un minor tempo dedicato alla sostituzione delle lampadine e alla manutenzione. Inoltre, la loro durata rende le lampadine Philips LongLife EcoVision la soluzione ideale per le automobili che richiedono un voltaggio elevato.

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

L'illuminazione tecnologicamente avanzata di Philips gode di un ruolo importante nell'industria automobilistica da oltre 100 anni. I prodotti Philips con qualità di primo impianto sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorosi procedimenti di controllo della qualità (incluse le norme ISO pertinenti), che hanno permesso di raggiungere e mantenere standard elevati di produzione. LongLife EcoVision è compatibile con i modelli di auto delle maggiori marche, come Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Per ulteriori informazioni, consulta la guida dello strumento di selezione dei prodotti.

Le lampadine per auto Philips sono realizzate in vetro al quarzo di alta qualità

Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più resistente rispetto al vetro duro ed è saldamente resistente alle temperature, all'umidità e alle vibrazioni. Questa caratteristica elimina il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo (filamento 2650 °C e vetro 800 °C) sono in grado di sopportare sbalzi termici improvvisi. Grazie alla maggiore pressione all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è in grado di emettere una luce più potente.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
Le valutazioni dei prodotti e le classificazioni in stelle da parte degli utenti sono utili a tutti i clienti. Consentono di ottenere maggiori informazioni rilevanti per l'acquisto dei prodotti. I clienti che hanno acquistato un prodotto online o nel punto vendita possono inviare una recensione

3.8

su 5

256

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

01/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Iscriviti alla newsletter Philips per ricevere offerte esclusive

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee

Desidero ricevere comunicazioni promozionali sui prodotti, servizi, eventi e promozioni Philips, in base alle mie preferenze e al mio comportamento. Posso annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

  • Offerte esclusive per gli iscritti e accesso anticipato alle vendite.
  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee