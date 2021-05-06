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X-tremeVision Pro150Prestazioni e durata

12972XVPS2

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Luminosità straordinaria per una maggiore sicurezza

Grazie alla combinazione di una luminosità straordinaria e una durata finora impensabile per una lampadina ad alte prestazioni, Philips X-tremeVision Pro150 offre la visibilità necessaria per garantire a te e ai tuoi cari una maggiore sicurezza su strada.

Vedi tutti i vantaggi

La migliore combinazione di prestazioni e durata

Luminosità straordinaria per una maggiore sicurezza

  • Tipo di lampadina: H7

  • 12 V, 55 W

  • Fino al 150% di luminosità in più

  • Fino a 450 ore

  • Numero di lampadine: 2

Maggiore visibilità per una guida sicura

Le lampadine Philips X-tremeVision Pro150 ti garantiscono fino al 150% di luminosità in più¹. Potrai tornare in auto dai tuoi cari sapendo di poter contare su un'eccellente visibilità anche al buio e in condizioni meteorologiche avverse. Il design avanzato del filamento offre più precisione e alti livelli di luce per una migliore illuminazione della strada, mentre la nuova tecnologia con vetro al quarzo Philips Diamond Precision garantisce una maggiore luminosità.

Lampadina ad alte prestazioni con una durata fino a 450 ore(3)

La nuova tecnica di produzione del vetro al quarzo Philips Diamond Precision aumenta il rendimento della luce e offre una maggiore resistenza allo shock termico e alla pressione. Una composizione su misura di gas di alta qualità protegge ulteriormente il filamento dall'invecchiamento. Ciò significa una maggiore luminosità e fino a 450 ore di durata, probabilmente la più lunga per una lampadina così potente.

Più tempo per individuare ed evitare i pericoli

La lampadina Philips X-tremeVision Pro150 è in grado di illuminare fino a 70 metri di strada in più(2), aumentando così la tua capacità di reazione di fronte a potenziali pericoli. L'estensione della distanza di sicurezza offre a te e ai tuoi passeggeri una maggiore protezione dai rischi durante la guida.

Specifiche tecniche

Ottieni assistenza per questo prodotto

Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

5
3
2
1

06/05/2021

Deutschland

Deutschland

Compratore verificato

Deutlich besser als Standard

Die Ausleuchtung und Sicht ist um ein Vielfaches besser als bei den Standard Halogenlampen. Ein richtig schönes weiß und man kann schon sehr früh alle wichtigen Verkehrsschilder sehen und erkennen. In der Nahdistance hätte ich mir etwas mehr Ausleuchtung zu den Seiten erhofft, aber es ist trotzdem besser als vorher. Alles in allem, auf jeden Fall zu empfehlen!

Pro

Bessere und weitere Sicht

Contro

Im nahen könnte die Ausleuchtung etwas besser sein

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer

Data di utilizzo 2020-04-06

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer

Data di utilizzo 2020-04-06

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Esclusioni di responsabilità

  1. 1 Luminosità rispetto allo standard minimo legale.

  2. 2 La distanza di sicurezza aggiuntiva rispetto alla lunghezza del fascio luminoso secondo il valore minimo derivato dalla normativa ECE, in base a un'intensità luminosa di 1 Lux. Il valore viene misurato alla massima distanza dall'auto.

  3. 3 Valido per gli anabbaglianti; varia per i fendinebbia