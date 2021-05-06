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Garanzia di 2 anni
Luminosità straordinaria per una maggiore sicurezza
Grazie alla combinazione di una luminosità straordinaria e una durata finora impensabile per una lampadina ad alte prestazioni, Philips X-tremeVision Pro150 offre la visibilità necessaria per garantire a te e ai tuoi cari una maggiore sicurezza su strada.
Tipo di lampadina: H7
12 V, 55 W
Fino al 150% di luminosità in più
Fino a 450 ore
Numero di lampadine: 2
Le lampadine Philips X-tremeVision Pro150 ti garantiscono fino al 150% di luminosità in più¹. Potrai tornare in auto dai tuoi cari sapendo di poter contare su un'eccellente visibilità anche al buio e in condizioni meteorologiche avverse. Il design avanzato del filamento offre più precisione e alti livelli di luce per una migliore illuminazione della strada, mentre la nuova tecnologia con vetro al quarzo Philips Diamond Precision garantisce una maggiore luminosità.
La nuova tecnica di produzione del vetro al quarzo Philips Diamond Precision aumenta il rendimento della luce e offre una maggiore resistenza allo shock termico e alla pressione. Una composizione su misura di gas di alta qualità protegge ulteriormente il filamento dall'invecchiamento. Ciò significa una maggiore luminosità e fino a 450 ore di durata, probabilmente la più lunga per una lampadina così potente.
La lampadina Philips X-tremeVision Pro150 è in grado di illuminare fino a 70 metri di strada in più(2), aumentando così la tua capacità di reazione di fronte a potenziali pericoli. L'estensione della distanza di sicurezza offre a te e ai tuoi passeggeri una maggiore protezione dai rischi durante la guida.
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
benber_papa
06/05/2021
Deutschland
Compratore verificato
Deutlich besser als Standard
Die Ausleuchtung und Sicht ist um ein Vielfaches besser als bei den Standard Halogenlampen. Ein richtig schönes weiß und man kann schon sehr früh alle wichtigen Verkehrsschilder sehen und erkennen. In der Nahdistance hätte ich mir etwas mehr Ausleuchtung zu den Seiten erhofft, aber es ist trotzdem besser als vorher. Alles in allem, auf jeden Fall zu empfehlen!
Pro
Bessere und weitere Sicht
Contro
Im nahen könnte die Ausleuchtung etwas besser sein
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Data di utilizzo 2020-04-06
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per X-tremeVision Pro150 12972XVPS2 Leistung und Lebensdauer
Data di utilizzo 2020-04-06
1 Luminosità rispetto allo standard minimo legale.
2 La distanza di sicurezza aggiuntiva rispetto alla lunghezza del fascio luminoso secondo il valore minimo derivato dalla normativa ECE, in base a un'intensità luminosa di 1 Lux. Il valore viene misurato alla massima distanza dall'auto.
3 Valido per gli anabbaglianti; varia per i fendinebbia