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Garanzia di 2 anni
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Look irresistibile
Philips WhiteVision ultra, grazie all'ultima versione della formula di rivestimento, offre una straordinaria luce bianca. Si tratta delle luci alogene a norma stradale più bianche disponibili nel nostro portafoglio prodotti e la scelta perfetta se sei in cerca di un look alla moda.
Tipo di lampadina: HIR2
12 V, 55 W
Fino al 60% di visibilità in più
Look bianco eccezionale
Numero di lampadine: 1
I fari Philips WhiteVision ultra rivoluzionano il look della tua auto con una luce bianca e nitida. La scelta giusta per un'esperienza di guida luminosa e alla moda!
Philips WhiteVision ultra è pensato per coloro in cerca di un look moderno e un aspetto che richiama l’illuminazione a LED, pur disponendo di un veicolo con tecnologia alogena. Grazie alla nuova formula di rivestimento del vetro, le lampadine WhiteVision ultra sono le nostre luci più bianche a norma stradale che conferiscono un look elegante ai vostri fari.
Le nuove lampadine per fari WhiteVision ultra sono omologate ECE per illuminare la strada di luce bianca. Un look accattivante nella piena regolarità del codice stradale, senza compromettere la sicurezza abbagliando l'auto davanti, regala una visibilità magnifica.
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