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Garanzia di 2 anni
Tipo di lampadina: H4
12 V,60/55 W
Fino al 30% in più di visibil.
Massima convenienza
Numero di lampadine: 1
Le nostre soluzioni per l'illuminazione producono un fascio di luce forte e preciso, con la massima potenza. Ci impegniamo sempre nella realizzazione delle soluzioni migliori e a più alta efficienza perché sappiamo che la nostra illuminazione di alta qualità potrebbe, un giorno, salvare una vita
La luce è una parte fondamentale dell'esperienza di guida, nonché il primo e unico elemento del sistema di sicurezza che aiuta realmente a evitare incidenti. Philips promuove attivamente una campagna di sicurezza per prevenire gli incidenti, aumentando la visibilità generale e l'illuminazione della strada.
Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.
4.5
su 5
4
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Spijkie
10/03/2023
Nederland
Compratore verificato
Super licht
Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must
Pro
scherp en helder licht
Contro
geen
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srsasris
19/09/2011
Nederland
Een zeer goede koplamp, met prima prestaties, en lange duurzaamheid
Ik heb die paar lampen voordelig gekocht en een lange tijd gebruikt. Ze presterde veel better dan de koplampen voor, die met de auto kwam.
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efren5231
04/12/2013
España
calidad
Tengo las luces halogenas en mi coche y desde hace año y medio que no las cambio.antes las cambiaba cada dos por tres. Calidad y duración.
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