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  • Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
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VisionMaggiore visibilità

12342PRB1

4.5
| (4) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
Con il 30% in più di visibilità rispetto alle tradizionali lampadine per auto, la lampadina Vision assicura un fascio di luce eccellente a un prezzo estremamente competitivo e garantisce una qualità da prodotti di primo impianto, per una maggior sicurezza e un comfort senza pari.
Vedi tutti i vantaggi

Fino al 30% in più di visibilità rispetto alle lampadine tradizionali

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

  • Tipo di lampadina: H4

  • 12 V,60/55 W

  • Fino al 30% in più di visibil.

  • Massima convenienza

  • Numero di lampadine: 1

Le lampadine Vision proiettano un fascio di luce più lungo rispetto alle lampadine tradizionali

Le lampadine Vision proiettano un fascio di luce più lungo rispetto alle lampadine tradizionali

Le nostre soluzioni per l'illuminazione producono un fascio di luce forte e preciso, con la massima potenza. Ci impegniamo sempre nella realizzazione delle soluzioni migliori e a più alta efficienza perché sappiamo che la nostra illuminazione di alta qualità potrebbe, un giorno, salvare una vita

La sicurezza su strada inizia quando vedi e sei visto dagli altri

La sicurezza su strada inizia quando vedi e sei visto dagli altri

La luce è una parte fondamentale dell'esperienza di guida, nonché il primo e unico elemento del sistema di sicurezza che aiuta realmente a evitare incidenti. Philips promuove attivamente una campagna di sicurezza per prevenire gli incidenti, aumentando la visibilità generale e l'illuminazione della strada.

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

4

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

10/03/2023

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Super licht

Deze lampen geven prima en mooi helder licht en zijn een must

Pro

scherp en helder licht

Contro

geen

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19/09/2011

Nederland

Nederland

Een zeer goede koplamp, met prima prestaties, en lange duurzaamheid

Ik heb die paar lampen voordelig gekocht en een lange tijd gebruikt. Ze presterde veel better dan de koplampen voor, die met de auto kwam.

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04/12/2013

España

España

calidad

Tengo las luces halogenas en mi coche y desde hace año y medio que no las cambio.antes las cambiaba cada dos por tres. Calidad y duración.

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