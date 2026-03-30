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Garanzia di 2 anni
12643LLC1
Tipo di lampadina: H18
12 V, 65 W
Lunga durata, meno sostituzioni
Lampada ultraresistente
Numero di lampadine: 1
Le lampadine Philips LongLife EcoVision, grazie al design resistente del filamento e ai materiali di elevata qualità, durano fino a 1.100 ore. Ciò si traduce in un minor tempo dedicato alla sostituzione delle lampadine e alla manutenzione. Inoltre, la loro durata rende le lampadine Philips LongLife EcoVision la soluzione ideale per le automobili che richiedono un voltaggio elevato.
L'illuminazione tecnologicamente avanzata di Philips gode di un ruolo importante nell'industria automobilistica da oltre 100 anni. I prodotti Philips con qualità di primo impianto sono stati progettati e sviluppati seguendo rigorosi procedimenti di controllo della qualità (incluse le norme ISO pertinenti), che hanno permesso di raggiungere e mantenere standard elevati di produzione. LongLife EcoVision è compatibile con i modelli di auto delle maggiori marche, come Audi, BMW, Ford, GM, Toyota e Volkswagen. Per ulteriori informazioni, consulta la guida dello strumento di selezione dei prodotti.
Il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è più resistente rispetto al vetro duro ed è saldamente resistente alle temperature, all'umidità e alle vibrazioni. Questa caratteristica elimina il rischio di esplosione. Le lampadine Philips con vetro al quarzo (filamento 2650 °C e vetro 800 °C) sono in grado di sopportare sbalzi termici improvvisi. Grazie alla maggiore pressione all'interno della lampadina, il vetro al quarzo con protezione dai raggi UV è in grado di emettere una luce più potente.
3.8
su 5
256
Recensioni
Ameo61
30/03/2026
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è veramente funzionale.
Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori
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Scaby
13/11/2025
Italia
Compratore verificato
Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!
Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Ultimo rosso
01/11/2025
Italia
Compratore verificato
Led Philips
Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto