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Garanzia di 2 anni
12972WVUSM
Tipo di lampadina: H7
Lampade per luci di posizione da 12 V, 55 W, W5W incluse
Fino al 60% di visibilità in più
Fino a 4200 K
Numero di lampade: 2+2
Con una potenza che raggiunge i 4200 Kelvin, le luci Philips WhiteVision ultra rivoluzionano il look della tua auto con una luce bianca e nitida. La scelta giusta per un’esperienza di guida luminosa e alla moda!
Philips WhiteVision ultra è pensato per coloro in cerca di un look moderno e un aspetto che richiama l’illuminazione a LED, pur disponendo di un veicolo con tecnologia alogena. Grazie alla nuova formula di rivestimento del vetro, le lampadine WhiteVision ultra sono le nostre luci più bianche a norma stradale che conferiscono un look elegante ai vostri fari.
Le nuove lampadine per fari WhiteVision ultra sono omologate ECE per illuminare la strada di luce bianca. Un look accattivante nella piena regolarità del codice stradale, senza compromettere la sicurezza abbagliando l'auto davanti, regala una visibilità magnifica.
3.5
su 5
23
Recensioni
Ameo61
30/03/2026
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è veramente funzionale.
Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori
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Scaby
13/11/2025
Italia
Compratore verificato
Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!
Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Ultimo rosso
01/11/2025
Italia
Compratore verificato
Led Philips
Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto
Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto