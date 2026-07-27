Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
9006PRC1
Tipo di lampada: HB4
Confezione da: 1
12 V, 55 W
Le nostre soluzioni per l'illuminazione producono un fascio di luce forte e preciso, con la massima potenza. Ci impegniamo sempre nella realizzazione delle soluzioni migliori e a più alta efficienza perché sappiamo che la nostra illuminazione di alta qualità potrebbe, un giorno, salvare una vita
La luce è una parte fondamentale dell'esperienza di guida, nonché il primo e unico elemento del sistema di sicurezza che aiuta realmente a evitare incidenti. Philips promuove attivamente una campagna di sicurezza per prevenire gli incidenti, aumentando la visibilità generale e l'illuminazione della strada.
Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.
Recensioni