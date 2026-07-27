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  • Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
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Fuori produzione

Visionlampada fari auto

9006PRC1

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza
Con una visibilità fino al 30% in più rispetto alle lampadine tradizionali, Vision assicura un fascio di luce eccellente a un prezzo molto competitivo e garantisce una qualità da prodotti di primo impianto, per maggior sicurezza e comfort.
Vedi tutti i vantaggi

Fino al 30% in più di visibilità rispetto alle lampadine tradizionali

Sentiti al sicuro, guida con sicurezza

  • Tipo di lampada: HB4

  • Confezione da: 1

  • 12 V, 55 W

Le lampadine Vision proiettano un fascio di luce più lungo rispetto alle lampadine tradizionali

Le lampadine Vision proiettano un fascio di luce più lungo rispetto alle lampadine tradizionali

Le nostre soluzioni per l'illuminazione producono un fascio di luce forte e preciso, con la massima potenza. Ci impegniamo sempre nella realizzazione delle soluzioni migliori e a più alta efficienza perché sappiamo che la nostra illuminazione di alta qualità potrebbe, un giorno, salvare una vita

La sicurezza su strada inizia quando vedi e sei visto dagli altri

La sicurezza su strada inizia quando vedi e sei visto dagli altri

La luce è una parte fondamentale dell'esperienza di guida, nonché il primo e unico elemento del sistema di sicurezza che aiuta realmente a evitare incidenti. Philips promuove attivamente una campagna di sicurezza per prevenire gli incidenti, aumentando la visibilità generale e l'illuminazione della strada.

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Specifiche tecniche

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