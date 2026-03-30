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RacingVision GT200Prestazioni elevate

12972RGTS2

3.8

| (296) Recensioni

3 Riconoscimenti

Prestazioni incredibili con lampadine a norma stradale

Se sei appassionato di guida, scegli le lampadine per auto Philips RacingVision GT200 e trasforma la tua esperienza al volante. Fino al 200% di luminosità in più e oltre 80 metri in più di illuminazione garantiscono una visione migliore e tempi di reazione più rapidi, per una guida più emozionante.

Vedi tutti i vantaggi

Affida l'evoluzione della tua guida alle nostre luci

Prestazioni incredibili con lampadine a norma stradale

  • Tipo di lampadina: H7

  • 12 V, 55 W

  • Fino al 200% di luce più bril.

  • Esteso fascio di luce su strada

  • Numero di lampadine: 2

Fai un salto di qualità a livello di visibilità e prova nuove emozioni alla guida

Philips RacingVision GT200, il prodotto dalle prestazioni più elevate del nostro portfolio, offre la visibilità ultra brillante di una lampadina da rally in un formato utilizzabile su strade pubbliche. Scopri la nitidezza estrema di una luce fino al 200% più brillante¹. Il design ottimizzato della lampadina offre una luminosità superiore, per una migliore visibilità della strada e, di conseguenza, una guida più sicura ed emozionante.

Un eccezionale fascio luminoso in grado di illuminare fino a 80 metri di strada in più(2)

Con il suo fascio ad altissime prestazioni che raggiunge 80 metri di distanza in più² rispetto al valore minimo legale, Philips RacingVision GT200 ti consente di vedere una porzione maggiore di strada. Sarai così in grado di identificare in anticipo i potenziali pericoli, reagire più velocemente e posizionare la tua auto in modo più preciso sulla strada. Tutto ciò contribuisce a garantire un'esperienza di guida più sicura e soddisfacente.

Luce ad alte prestazioni approvata per l'uso su strade pubbliche

Le lampadine per fari anteriori Philips RacingVision GT200 sono omologate ECE per l'uso su strada. Gli automobilisti attenti alle prestazioni potranno contare su una lampadina brillante e conforme alle normative stradali vigenti.

Specifiche tecniche

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Riconoscimenti

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  • Immagine di AWARD-7005740
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Recensioni

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3.8

su 5

296

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Data di utilizzo 2026-02-28

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Data di utilizzo 2026-02-28

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Data di utilizzo 2024-10-13

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Data di utilizzo 2024-10-13

01/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Data di utilizzo 2025-10-01

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Data di utilizzo 2025-10-01

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Esclusioni di responsabilità

  1. ¹ Luminosità rispetto allo standard minimo legale.

  2. ² La distanza di sicurezza aggiuntiva rispetto alla lunghezza del fascio luminoso secondo il valore minimo derivato dalla normativa ECE, in base a un'intensità luminosa di 1 Lux. Il valore viene misurato alla massima distanza dall'auto.