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LongLife EcoVisionlampada fari auto

12258LLECOS2

3.8

| (296) Recensioni

Guida con attenzione

Stanco di dover sostituire in continuazione le lampadine per fari anteriori? Le lampadine per auto Philips LongLife EcoVision, grazie a una durata superiore, rappresentano la scelta giusta per i guidatori che intendono ridurre la manutenzione del proprio veicolo.

Vedi tutti i vantaggi

Durata superiore, meno sostituzioni

Guida con attenzione

  • Tipo di lampadina: H1

  • Confezione da: 2

  • 12 V, 55 W

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Philips è scelta dalle principali case automobilistiche

Per 100 anni, Philips ha detenuto il primato nell'industria dell'illuminazione automobilistica, introducendo innovazioni tecnologiche diventate poi standard nelle autovetture moderne. Oggi, un'auto su due in Europa e una su tre su scala mondiale è dotata delle soluzioni per illuminazione Philips.

Per la massima sicurezza, sostituisci entrambe le lampadine allo stesso tempo

Per la massima sicurezza, sostituisci entrambe le lampadine allo stesso tempo

Per un'illuminazione simmetrica, è consigliabile cambiarle in coppia

Ampia gamma di lampadine da 12V per tutte le funzioni

Ampia gamma di lampadine da 12V per tutte le funzioni

Quale lampadina da 12V, per quale funzione? L'offerta di Philips Automotive comprende tutte le funzioni specifiche dell'auto: abbagliante, anabbagliante, fendinebbia anteriore, indicatore di direzione anteriore, indicatore di direzione laterale, indicatore di direzione posteriore, luce di stop, luce di retromarcia, fendinebbia posteriore, luce targa, luce posteriore di posizione/parcheggio, luci abitacolo

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

296

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Data di utilizzo 2026-02-28

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Data di utilizzo 2026-02-28

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Data di utilizzo 2024-10-13

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Data di utilizzo 2024-10-13

01/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Data di utilizzo 2025-10-01

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Data di utilizzo 2025-10-01

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