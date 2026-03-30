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X-tremeVision Pro150Prestazioni e durata

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3.8
| (256) Recensioni
Luminosità straordinaria per una maggiore sicurezza
Grazie alla combinazione di una luminosità straordinaria e una durata finora impensabile per una lampadina ad alte prestazioni, Philips X-tremeVision Pro150 offre la visibilità necessaria per garantire a te e ai tuoi cari una maggiore sicurezza su strada.
Vedi tutti i vantaggi

La migliore combinazione di prestazioni e durata

Luminosità straordinaria per una maggiore sicurezza

  • Tipo di lampada: H11

  • 12 V, 55 W

  • Fino al 150% di luminosità in più

  • Fino a 400 ore

  • Numero di lampadine: 1

Maggiore visibilità per una guida sicura

Le lampadine Philips X-tremeVision Pro150 ti garantiscono fino al 150% di luminosità in più¹. Potrai tornare in auto dai tuoi cari sapendo di poter contare su un'eccellente visibilità anche al buio e in condizioni meteorologiche avverse. Il design avanzato del filamento offre più precisione e alti livelli di luce per una migliore illuminazione della strada, mentre la nuova tecnologia con vetro al quarzo Philips Diamond Precision garantisce una maggiore luminosità.

Lampadina ad alte prestazioni con una durata fino a 450 ore(3)

La nuova tecnica di produzione del vetro al quarzo Philips Diamond Precision aumenta il rendimento della luce e offre una maggiore resistenza allo shock termico e alla pressione. Una composizione su misura di gas di alta qualità protegge ulteriormente il filamento dall'invecchiamento. Ciò significa una maggiore luminosità e fino a 450 ore di durata (valore relativo a H7; H11: 400 ore), probabilmente la più lunga per una lampadina così potente.

Più tempo per individuare ed evitare i pericoli

La lampadina Philips X-tremeVision Pro150 è in grado di illuminare fino a 70 metri di strada in più(2), aumentando così la tua capacità di reazione di fronte a potenziali pericoli. L'estensione della distanza di sicurezza offre a te e ai tuoi passeggeri una maggiore protezione dai rischi durante la guida.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.8

su 5

256

Recensioni

30/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è veramente funzionale.

Ottimo prodotto, eccellente e funzionale.Da veramente una visione diversa.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Lampada per fari anteriori

13/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Spero che quancuno mi risponda !!!!!!!!!!!

Direi ottime, una cosa che non va bene è riguardo al certificato di omologazione impossibile da avere. Allego mail di richiesta inviata A: [email protected]; 25/10/2025 18:01 Gentili Signori, dopo aver acquistato le lampadine PHILIPS H4-LED P43t-38 – Ultinon Pro6000 HL Boost Gen2 ed aver seguito le vostre indicazioni per ottenere il certificato di omologazione per la mia auto, l’esito è stato negativo, in quanto non è stato possibile completare la procedura online. Vi chiedo cortesemente se fosse possibile ricevere il certificato di omologazione relativo al mio veicolo, al fine di poterlo tenere a bordo ed evitare eventuali sanzioni o contestazioni durante i controlli. Resto in attesa di un vostro gentile riscontro e vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione. Cordiali saluti,

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

01/11/2025

Italia

Italia

Compratore verificato

Led Philips

Il fascio di luce non abbaglia le altre macchine, La luce rispetto alle alogene è raddoppiata, guida più sicura si vedono meglio i segnali.

Questa revisione è stata effettuata per Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampadina per fari auto

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Esclusioni di responsabilità

  1. 1 Luminosità rispetto allo standard minimo legale.

  2. 2 La distanza di sicurezza aggiuntiva rispetto alla lunghezza del fascio luminoso secondo il valore minimo derivato dalla normativa ECE, in base a un'intensità luminosa di 1 Lux. Il valore viene misurato alla massima distanza dall'auto.

  3. 3 Valido per gli anabbaglianti; varia per i fendinebbia