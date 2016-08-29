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Fuori produzione

Philips AventCoppette assorbilatte monouso

SCF253/20

4.8
| (22) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Comfort per tutta la notte
Esclusive coppette assorbilatte Philips Avent SCF253/20 progettate per farti restare asciutta e rilassata durante la notte.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Coppette assorbilatte per la notte

Comfort per tutta la notte

  • 20 coppette per la notte

Protezione per la notte

Protezione per la notte

Le coppette assorbilatte Philips Avent presentano una superficie più ampia e una parte interna più spessa per una maggiore capacità di assorbimento. Strisce biadesive per un posizionamento ottimale.

Barriera totale contro le perdite

Barriera totale contro le perdite

Progettate per una protezione superiore quando sei distesa.

Assorbenza superiore

Assorbenza superiore

Le coppette assorbilatte Philips Avent hanno più strati per una maggiore capacità di assorbimento.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.8

su 5

22

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

2
1

29/08/2016

Italia

Italia

ottima qualità

Ottima qualità comode sottilissime e funzionali al massimo! Invisibili sotto l'abbigliamento !

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF253/20 Coppette assorbilatte monouso

Sì, consiglio questo prodotto

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07/02/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comfortable and soft

These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk

Questa revisione è stata effettuata per SCF253/20 Disposable breast pads

Questa revisione è stata effettuata per SCF253/20 Disposable breast pads

16/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Incredibly comfortable and absorbent

These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF253/20 Disposable breast pads

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 