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Fuori produzione
20 coppette per la notte
Le coppette assorbilatte Philips Avent presentano una superficie più ampia e una parte interna più spessa per una maggiore capacità di assorbimento. Strisce biadesive per un posizionamento ottimale.
Progettate per una protezione superiore quando sei distesa.
Le coppette assorbilatte Philips Avent hanno più strati per una maggiore capacità di assorbimento.
4.8
su 5
22
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
elenikita80
29/08/2016
Italia
ottima qualità
Ottima qualità comode sottilissime e funzionali al massimo! Invisibili sotto l'abbigliamento !
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF253/20 Coppette assorbilatte monouso
Sì, consiglio questo prodotto
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MummyofCharlie
07/02/2017
United Kingdom
Comfortable and soft
These pads are very comfortable and soft and they hold a lot of milk I don't use the sticker pads I don't feel I need to plus it can be hard work when you have a baby in one hand and trying to stick the pad in place. The package for me was good but when you got to the pad it was hard to open up to use when you have a baby in one hand but there a nice size for ur bag. These pads are the best ones I have used and was also very good for nights as I wouldn't wake up soaking in milk
Questa revisione è stata effettuata per SCF253/20 Disposable breast pads
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MrsJ
16/12/2016
United Kingdom
Incredibly comfortable and absorbent
These are so comfortable to wear. They stay put, don't move about and are very absorbent - brilliant!
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF253/20 Disposable breast pads
Sì, consiglio questo prodotto
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Sulla base di un'indagine online del 2023 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di più di 10.109 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.